"Локомотив" огласил заявку на матч с "Оренбургом"

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"Локомотив" огласил заявку на матч с "Оренбургом"

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Сёминым определился с заявкой команды на матч третьего тура чемпионата России против "Оренбурга".

Вратари: Гильерме, Коченков;

Защитники: Идову, Хёведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Виталий Денисов, Кверквелия, Лысов;

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Игорь Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук;

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Напомним, что матч "Оренбург" - "Локомотив" состоится сегодня в 14:00 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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