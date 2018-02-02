"Локомотив" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

"Локомотив"​ назвал заявку команды на плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

вратари: Гильерме, Коченков, Медведев

защитники: Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус

полузащитники: И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш

нападающие: Ари, Корян, Эдер.

В список В были включены: Лапшов, Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов, Галаджан.

В 1/16 финала "Локо" предстоит сыграть с "Ниццей".

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