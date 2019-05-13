"Локомотив" определил четыре трансферные цели на лето

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"Локомотив" определил четыре трансферные цели на лето

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, какие футболисты входят в сферу интересов московского "Локомотива".

По информации журналиста, на сегодняшний день в шорт-листе столичного клуба фигурируют четыре игрока - это защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов, а также хавбеки Роман Ерёменко ("Ростов"), Резиуан Мирзов ("Арсенал") и Доди ("Флуминенсе").

Ранее стало известно, что летом "железнодорожники" могут расстаться с пятью футболистами.

По итогам 28 туров "Локо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и с большой долей вероятности выступит в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

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