"Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме

Теги локомотив москвамаринато гильерместанислав крицюкмихаил левашов

"Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме

Московский "Локомотив" готовится к возможному уходу своего основного вратаря Гильерме, у которого через полгода истекает контракт.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" рассматривают две кандидатуры на замену для натурализованного бразильца.

Речь идёт о Станиславе Крицюке из "Краснодара" и Михаиле Левашове из тульского "Арсенала".

Стоит отметить, что на игрока "канониров" также претендует "Спартак". Сегодня стало известно, что "красно-белые" форсируют его трансфер.

Не пропустите: Гильерме решил остаться в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне

Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов