"Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме

Московский "Локомотив" готовится к возможному уходу своего основного вратаря Гильерме, у которого через полгода истекает контракт.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" рассматривают две кандидатуры на замену для натурализованного бразильца.

Речь идёт о Станиславе Крицюке из "Краснодара" и Михаиле Левашове из тульского "Арсенала".

Стоит отметить, что на игрока "канониров" также претендует "Спартак". Сегодня стало известно, что "красно-белые" форсируют его трансфер.

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