"Локомотив" определил нового кандидата на замену Сёмину

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" определил нового кандидата на замену Сёмину

"Локомотив" продолжает поиски замены наставнику команды Юрию Сёмину.

Как сообщает "Чемпионат", "железнодорожники" рассматривают кандидатуру экс-тренера "Црвены Звезды" Владана Милоевича.

Отметим, что помимо "Црвены Звезды", 49-летний серб также возглавлял "Паниониос", "Омонию" и "Чукарички".

Семин занимает свой пост с 2016 года. В этом сезоне после 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятом месте.

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