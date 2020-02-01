"Локомотив" определил нового кандидата на замену Сёмину

"Локомотив" продолжает поиски замены наставнику команды Юрию Сёмину.

Как сообщает "Чемпионат", "железнодорожники" рассматривают кандидатуру экс-тренера "Црвены Звезды" Владана Милоевича.

Отметим, что помимо "Црвены Звезды", 49-летний серб также возглавлял "Паниониос", "Омонию" и "Чукарички".

Семин занимает свой пост с 2016 года. В этом сезоне после 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на пятом месте.

Читайте также: Тренер "Славии" отказал "Локомотиву". | http://soccernews.ru