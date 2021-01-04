"Локомотив" определил три трансферные цели
Стали известны планы московского "Локомотива" по усилению состава команды.
По информации журналиста Ивана Карпова, "железнодорожники" собираются подписать центрального защитника, опорного хавбека и форварда.
Скорее всего, столичный клуб будет работать над трансферами только летом, поскольку сейчас они не могут покупать новых легионеров из-за лимита.
"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
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