"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Московский "Локомотив" назначил Ларса Корнетку на пост руководителя клуба по спорту и развитию, который освободился после ухода Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед", где он будет работать главным тренером.
Корнетка – ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника.
Как сообщает пресс-служба "железнодорожников", Корнетка надолжности руководителя по спорту и развитию "Локомотива" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии.
Также не пропустите: Лэмпард сделал выбор между Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
-
Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
-
Бензема - лучший бомбардир клубного футбола среди французов
Лента новостей
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Уфой"
-
Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона
-
"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"
-
1
Лэмпард сделал выбор между Месси и Роналду
-
Дани Алвес сделал неожиданное предложение по вручению "Золотого мяча"
-
"Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ
-
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"
-
Оздоев ярко высказался о Дзюбе
-
Моуринью попросил "Рому" купить одного из лидеров "Барселоны"
-
ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
-
Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду
-
1
Геркус жестко отреагировал на задержания фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"
-
ПСж намерен продлить Маркиньоса
-
ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
-
Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями
-
"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски
-
"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо
-
Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника