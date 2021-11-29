"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" назначил Ларса Корнетку на пост руководителя клуба по спорту и развитию, который освободился после ухода Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед", где он будет работать главным тренером.

Корнетка – ученик, многолетний партнер, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника.

Как сообщает пресс-служба "железнодорожников", Корнетка надолжности руководителя по спорту и развитию "Локомотива" будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утвержденной советом директоров клуба стратегии.

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