"Локомотив" определился с альтернативой Смолову

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"Локомотив" определился с альтернативой Смолову

Московский "Локомотив" определился с альтернативой нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.

Как сообщают российские СМИ, в случае провала в переговорах по трансферу форварда "быков" "железнодорожники" намерены переключить внимание на Антони Модеста из "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Стоит отметить, что до переезда в Китай француз успешно выступал в составе "Кёльна", а прошлым летом отправился в Поднебесную за 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трёх звёздных форвардов. | http://soccernews.ru

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