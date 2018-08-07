"Локомотив" определился с альтернативой Смолову

Московский "Локомотив" определился с альтернативой нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову.

Как сообщают российские СМИ, в случае провала в переговорах по трансферу форварда "быков" "железнодорожники" намерены переключить внимание на Антони Модеста из "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Стоит отметить, что до переезда в Китай француз успешно выступал в составе "Кёльна", а прошлым летом отправился в Поднебесную за 35 миллионов евро.

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