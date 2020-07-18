"Локомотив" определился с будущим Фарфана

Теги локомотив москваджефферсон фарфан

"Локомотив" определился с будущим Фарфана

Московский "Локомотив" решил прекратить сотрудничество с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Контракт 36-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает по окончании сезона и, по информации Metaratings, не будет продлен.

Клуб решил не предлагать перуанцу новое соглашение из-за его возраста, высокой зарплаты и статуса легионера.

Фарфан выступает за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Уткин похвалил Николича за работу в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

"Локомотив" согласовал трансфер Жалолиддинова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов