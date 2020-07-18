"Локомотив" определился с будущим Фарфана

Московский "Локомотив" решил прекратить сотрудничество с нападающим Джефферсоном Фарфаном.

Контракт 36-летнего футболиста с "железнодорожниками" истекает по окончании сезона и, по информации Metaratings, не будет продлен.

Клуб решил не предлагать перуанцу новое соглашение из-за его возраста, высокой зарплаты и статуса легионера.

Фарфан выступает за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 68 матчей, забил 25 голов и сделал 12 ассистов.

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