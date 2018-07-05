"Локомотив" определился с будущим Тарасова

Теги локомотив москвадмитрий тарасов

"Локомотив" определился с будущим Тарасова

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов покинет клуб, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство московского клуба приняло решение не продлевать контракт с игроком, который истек несколько недель назад. Таким образом, футболист стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 31-летний Тарасов провел за "Локомотив" 34 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. За клуб он выступал с 2010 года.

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