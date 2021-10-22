"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша
Фото твиттер "Локомотива"
Московский "Локомотив" решил избавиться от нападающего Зе Луиша, утверждает "СЭ".
По информации источника, клуб хочет продать или отдать в аренду 30-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Форвард "железнодорожников" не играет с середины августа из-за травмы. В связи с этим его убрали из заявки команды на сезон.
Зе Луиш выступает за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро.
Не пропустите: Хавбек "Химок" Трошечкин отреагировал на слухи об интересе "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Пике высказался о Бензема перед "Эль Класико"
-
"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ
-
ПСЖ хотел подписать Фати на замену Мбаппе
-
Пуйоль очень высоко оценил Пике
-
Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию
-
Дзюба рассказал о личном кризисе после Евро-2020
-
"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша
-
В Катаре открыли шестой стадион к ЧМ-2022
-
Семак назвал сильные стороны "Спартака"
-
Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках
-
Папа Гуйе объявил о завершении карьеры
-
Роналдиньо высказался о переходе Месси в ПСЖ
-
Напавшего на журналиста возле стадиона "Спартака" арестовали на два месяца
-
Грабители атаковали дом Дибалы
-
"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна
-
"Химки" не собираются подписывать Жиркова
-
Определён лучший игрок "Баварии" в сентябре
-
2
Кордоба назвал двух сильнейших футболистов, против которых играл
-
Семак прокомментировал состояние здоровья Малкома и Клаудиньо перед матчем со "Спартаком"
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы