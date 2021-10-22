"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" решил избавиться от нападающего Зе Луиша, утверждает "СЭ".

По информации источника, клуб хочет продать или отдать в аренду 30-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Форвард "железнодорожников" не играет с середины августа из-за травмы. В связи с этим его убрали из заявки команды на сезон.

Зе Луиш выступает за "Локо" с октября 2020 года, сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Рыночная стоимость игрока - 4,5 миллиона евро.

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