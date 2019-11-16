"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков

Стало известно, за какую сумму московский "Локомотив" готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" оценили обоих футболистов в 25 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что на Алексея Миранчука претендуют "Зенит", "Ювентус", "Наполи" и "Милан". Интерес к Антону угас на фоне его длительного отсутствия на поле из-за травмы.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает братьев в 16 миллионов евро каждого.

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