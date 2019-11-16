"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков

Теги локомотив москваалексей миранчукантон миранчук

"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков

Стало известно, за какую сумму московский "Локомотив" готов продать полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в европейские клубы.

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" оценили обоих футболистов в 25 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что на Алексея Миранчука претендуют "Зенит", "Ювентус", "Наполи" и "Милан". Интерес к Антону угас на фоне его длительного отсутствия на поле из-за травмы.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает братьев в 16 миллионов евро каждого.

Не пропустите: Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов