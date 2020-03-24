"Локомотив" определился с еще одним вариантом в качестве замены Семину

Новым главным тренером московского "Локомотива" может стать наставник пирейского "Олимпиакоса" Педру Мартинш, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство российского клуба рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста по окончании нынешнего сезона. На посту главного тренера "Локомотива" Мартинш может сменить Юрия Семина, контракт которого истекает летом.

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" проявляют интерес к сербскому тренеру Марко Николичу.

В данный момент "Олимпиакос" лидирует в чемпионате Греции.

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