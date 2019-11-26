"Локомотив" определился с формой на матч с "Байером"
Московский "Локомотив" определился с игровой формой, в которой команда выйдет на поле в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Байера".
"Железнодорожники" выбрали на ключевой поединок зелёный комплект экипировки.
Сегодня сыграем в зелёном #ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/0zThA1rLo7— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 26, 2019
Напомним, что матч "Локомотив" - "Байер" состоится сегодня на "РЖД Арене" в 20:55 по московскому времени.
Перед очной встречей в активе обеих команд по 3 набранных очка, лидирует в квартете "Ювентус" (10), "Атлетико" занимает второе место (7).
Не пропустите: "Байер" анонсировал матч с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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