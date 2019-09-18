"Локомотив" определился с формой, в которой сыграет с "Байером"
Стало известно, в какой форме сыграют футболисты "Локомотива" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Байера".
"Железнодорожники" отдали предпочтение экипировке белого цвета, о чём отрапортовали в твиттере.
Сегодня играем в белом ✨#СамыйЛучшийКоллектив#БайерЛоко #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/H9sEnsQW5d— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 сентября 2019 г.
Напомним, что матч "Байер" - "Локомотив" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: 25 футболистов "Локомотива" прилетели в Леверкузен на матч с "Байером". | http://soccernews.ru
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