"Локомотив" определился с формой, в которой сыграет с "Байером"

Стало известно, в какой форме сыграют футболисты "Локомотива" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Байера".

"Железнодорожники" отдали предпочтение экипировке белого цвета, о чём отрапортовали в твиттере.

Напомним, что матч "Байер" - "Локомотив" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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