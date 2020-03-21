"Локомотив" определился с новым главным тренером
Стало известно, кто по окончании сезона сменит Юрия Сёмина на посту главного тренера московского "Локомотива".
По информации венгерского ресурса Nemzeti Sport, новым наставником "железнодорожников" станет Марко Николич.
40-летний сербский специалист ранее возглавлял "Рад", "Войводину", "Олимпию", "Партизан" и "Фехервар".
Контракт Сёмина с "Локомотивом" истекает летом. В текущем сезоне команда идёт на втором месте в РПЛ.
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|Урал
|22
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|Тамбов
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|Оренбург
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|Рубин
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|Крылья Советов
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