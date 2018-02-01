"Локомотив" определился с размером предложения по Шатову

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"Локомотив" определился с размером предложения по Шатову

Московский "Локомотив" определился с размером своего предложения по полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову.

Как соообщают российские СМИ, "железнодорожники" готовы заплатить за 27-летнего футболиста шесть миллионов евро.

При этом Шатову в случае перехода в "Локомотив" придётся пойти на понижение зарплаты.

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