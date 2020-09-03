"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо

Московский "Локомотив" ведёт переговоры о приобретении нападающего "Порту" Тикиньо Соареса.

По информации "Еврофутбола", "железнодорожники" готовы заплатить за бразильского бомбардира порядка 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 29-летнего футболиста в четыре раза превышает предложение "Локо".

Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 140 матчей, забил 65 голов и сделал 19 ассистов.

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