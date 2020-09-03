"Локомотив" определился с размером предложения по Тикиньо
Московский "Локомотив" ведёт переговоры о приобретении нападающего "Порту" Тикиньо Соареса.
По информации "Еврофутбола", "железнодорожники" готовы заплатить за бразильского бомбардира порядка 10 миллионов евро.
Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 29-летнего футболиста в четыре раза превышает предложение "Локо".
Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 140 матчей, забил 65 голов и сделал 19 ассистов.
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|Команда
|М
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|28
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|28
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|3
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|4
|Спортинг Лиссабон
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|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
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|Витория Гимарайнш
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|Санта-Клара
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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