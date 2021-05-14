"Локомотив" определился с размером предложения по Тикнизяну из ЦСКА

Фото сайт РПЛ

Стало известно, сколько "Локомотив" готов заплатить за флангового защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

По информации "РБ-Спорт", "железнодорожники" предложат за игрока армейцев 2 миллиона евро.

Изначально "Локо" пытался купить 22-летнего фулбека за 1,5 миллиона, но оффер пришлось увеличить.

В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах в составе ЦСКА.

Не пропустите: "Локомотив" снова теряет Баринова. | http://soccernews.ru