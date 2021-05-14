"Локомотив" определился с размером предложения по Тикнизяну из ЦСКА
Фото сайт РПЛ
Стало известно, сколько "Локомотив" готов заплатить за флангового защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.
По информации "РБ-Спорт", "железнодорожники" предложат за игрока армейцев 2 миллиона евро.
Изначально "Локо" пытался купить 22-летнего фулбека за 1,5 миллиона, но оффер пришлось увеличить.
В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах в составе ЦСКА.
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