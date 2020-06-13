"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке

Стало известно, сколько московский "Локомотив" готов заплатить за левого защитника СПАЛа Аркадиуша Реку, права на которого принадлежат "Аталанте".

По информации Sportowe Fakty, "железнодорожники" намерены предложить за польского фулбека 8 миллионов евро.

Ожидается, что 24-летний Река заменит в составе "Локо" своего соотечественника Мацея Рыбуса, который, вероятно, продолжит карьеру в Турции.

В текущем сезоне игрок провёл за СПАЛ 19 матчей и сделал 2 ассиста.

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