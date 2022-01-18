"Локомотив" определился с соперниками на первом зимнем сборе

Московский "Локомотив" проведет два товарищеских матча во время учебно-тренировочного сбора, который проходит в Марбелья (Испания), сообщается на официальном сайте клуба.

"Железнодорожники" 22 января сыграют с "Яблонцем" (Чехия), а 26 января встретятся с другим чешским клубом - пражской "Спартой".

"Локомотив" после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.

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