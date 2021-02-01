"Локомотив" определился с соперниками на втором зимнем сборе

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"Локомотив" определился с соперниками на втором зимнем сборе

Стали известны соперники московского "Локомотива" на втором учебно-тренировочном зимнем сборе в Марбелье (Испания), сообщает пресс-служба клуба.

"Железнодорожники" дважды встретятся с "Краснодаром". Матчи пройдут 4 и 11 февраля. 5 февраля московский клуб сыграет со шведским "Эстерсундом". Кроме того, "Локомотив" 9 февраля проведет поединок с "Краснодаром-2".

Сбор "Локомотива" в Испании продлится до 15 февраля, после чего команда вернется в Россию.

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