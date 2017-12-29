"Локомотив" определился с соперниками по первому сбору

"Локомотив" на своём официальном сайте опубликовал перечень соперников, с которыми команда сыграет на первом сборе.

Так, "железнодорожники" 18 января встретятся с "Люцерном", 23 января - с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27 января - с "Эстерсундом".

Напомним, что свой первый сбор "Локомотив" проведёт в курортном городе Марбелья на юге Испании.

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