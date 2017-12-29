"Локомотив" определился с соперниками по первому сбору

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"Локомотив" определился с соперниками по первому сбору

"Локомотив" на своём официальном сайте опубликовал перечень соперников, с которыми команда сыграет на первом сборе.

Так, "железнодорожники" 18 января встретятся с "Люцерном", 23 января - с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", а 27 января - с "Эстерсундом".

Напомним, что свой первый сбор "Локомотив" проведёт в курортном городе Марбелья на юге Испании.

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2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
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15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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