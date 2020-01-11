"Локомотив" определился с соперниками по первому зимнему сбору

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"Локомотив" определился с соперниками по первому зимнему сбору

Стало известно, с кем сыграет московский "Локомотив" во время первого учебно-тренировочного сбора.

Соперниками "железнодорожников" по контрольным матчам станут румынская "Стяуа", хорватский "Осиек" и корейский "Чонбук". Поединки состоятся 20, 23 и 26 января соответственно.

Напомним, что первый сбор столичной команды пройдёт в Испании.

По итогам 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

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