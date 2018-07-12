"Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору

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"Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору

Московский "Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору, который пройдёт в Австрии.

Согласно сообщению на официальном сайте "железнодорожников", подопечные Юрия Сёмина сыграют с "Вольфсбергом" (13 июля), "Витессом" (17 июля) и "Акхисаром" (21 июля).

Напомним, что "Витесс" тренирует российский наставник Леонид Слуцкий.

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