Московский "Локомотив" определился с соперниками по второму предсезонному сбору, который пройдёт в Австрии.

Согласно сообщению на официальном сайте "железнодорожников", подопечные Юрия Сёмина сыграют с "Вольфсбергом" (13 июля), "Витессом" (17 июля) и "Акхисаром" (21 июля).

Напомним, что "Витесс" тренирует российский наставник Леонид Слуцкий.

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