"Локомотив" определился с соперниками по второму зимнему сбору

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"Локомотив" определился с соперниками по второму зимнему сбору

Московский "Локомотив" определился с соперниками по второму зимнему сбору, который пройдёт с 1 по 14 февраля в Испании.

Согласно сообщению на официальном сайте "железнодорожников", подопечные Юрия Сёмина сыграют с хорватским "Осиеком" (2 февраля), шведским "Кальмаром" (5 февраля), норвежским "Стремсгодсетом" (9 февраля) и венгерским "Ференцварошем" (10 февраля).

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