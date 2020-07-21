"Локомотив" опроверг новости о возможных трансферах из "Монако" Жемерсона и Йоветича

"Локомотив" опроверг информацию о том, что клуб делал предложение "Монако" по поводу трансфера защитника Жемерсона, утверждает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" готовы приобрести 27-летнего бразильца этим летом.

Кроме того, "Локо" также опроверг интерес клуба к нападающему "Монако" Стефану Йоветичу.

В нынешнем сезоне Жемерсон провел за "Монако" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за "Атлетико Минейро" и "Демократу". За сборную Бразилии сыграл два матча.

Не пропустите: "Локомотив" и "Краснодар" нацелились на форварда "Арсенала". | http://soccernews.ru