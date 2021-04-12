"Локомотив" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Фото сайт РПЛ

Пресс-служба "Локомотива" показала эмоции футболистов после московского дерби против "Спартака".

Напомним, что "железнодорожники" дома обыграли "красно-белых" со счётом 2:0.

"Восьмая победа подряд!" - говорится в описании к фото из раздевалки "Локо", опубликованной в твиттере клуба.

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