"Локомотив" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"
Фото сайт РПЛ
Пресс-служба "Локомотива" показала эмоции футболистов после московского дерби против "Спартака".
Напомним, что "железнодорожники" дома обыграли "красно-белых" со счётом 2:0.
"Восьмая победа подряд!" - говорится в описании к фото из раздевалки "Локо", опубликованной в твиттере клуба.
Восьмая победа подряд! #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Yzw1kTdHjH— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 11, 2021
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