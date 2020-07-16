"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

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"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА

Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала фотографию команды из раздевалки после победного матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

"Эта команда красно-зеленая", - говорится в официальном Twitter клуба.

"Локомотив" уже точно не опустится ниже третьего места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В заключительном, 30-м туре "Локомотив" в гостях сыграет с "Уралом". В случае победы московский клуб займет второе место и напрямую попадет в групповой турнир Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Матч состоится 22 июля.

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"Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата России

"Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата России

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