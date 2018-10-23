"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии Фарфана

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"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии Фарфана

Московский "Локомотив" в своём официальном твиттере опубликовал информацию о состоянии травмированного форварда Джефферсона Фарфана.

Так, "железнодорожники" отрапортовали, что 33-летний перуанец приступил к занятиям по индивидуальной программе на поле.

Напомним, что Фарфан находится в лазарете с середины сентября в связи с повреждением боковой связки колена. В этом сезоне опытный вингер сыграл за "Локо" 9 матчей и сделал 2 ассиста. 

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