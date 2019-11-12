"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса
Московский "Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных полузащитников Мацея Рыбуса, Жоау Мариу и Гжегожа Крыховяка, которые получили повреждения в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
У Мариу выявлен перелом пальца на ноге. Необходимости в оперативном вмешательстве нет. У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга без клинически значимых проблем. Футболист отправился в расположение сборной Польши. У Рыбуса - микроповреждение мышц задней поверхности бедра. Он также уехал в сборную Польши.
После 16 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. В следующем туре "железнодорожники" на выезде сыграют с "Тамбовом". Матч состоится 22 ноября.
Не пропустите: "Локомотив" и "Динамо" поборются за лучшего бомбардира РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
-
Что случилось на выходных в Европе? Проводим краткий обзор самого интересного
-
Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры
-
СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России
-
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Роналду
Лента новостей
-
Украинская полиция отреагировала на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"
-
Лэмпард ввел серьезные штрафы для провинившихся игроков "Челси"
-
Тедеско рассказал, что у него были другие варианты кроме "Спартака"
-
"Наполи" готов заплатить 60 миллионов евро за двух норвежцев
-
"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса
-
Луческу посоветовал Виллиану перейти в "Ювентус"
-
Промес не исключил вероятности возвращения в "Спартак"
-
Экс-игрок "Ростова" рассказал о драке в раздевалке команды после скандального матча с ЦСКА в 2006 году
-
"Локомотив" теряет Мариу
-
Чемпионка мира по прыжкам в высоту выразила готовность стать вратарем сборной России на Евро-2020
-
"Болонья" лидирует в борьбе за Ибрагимовича
-
Экс-тренер "Реала" Солари вернулся в клуб
-
Гомес получил повреждение лица в результате стычки со Стерлингом в сборной Англии
-
Виллиан рассказал, как остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера "Реала"
-
Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
-
Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
-
"Барселона" презентовала новую форму
-
Фомин высказался о дебютном сборе в составе сборной России
-
Возбуждено уголовное дело о расизме на матче "Шахтёр" - "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13