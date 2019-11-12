"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса

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"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии травмированных Мариу, Крыховяка и Рыбуса

Московский "Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных полузащитников Мацея Рыбуса, Жоау Мариу и Гжегожа Крыховяка, которые получили повреждения в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).

У Мариу выявлен перелом пальца на ноге. Необходимости в оперативном вмешательстве нет. У Крыховяка диагностировано сотрясение мозга без клинически значимых проблем. Футболист отправился в расположение сборной Польши. У Рыбуса - микроповреждение мышц задней поверхности бедра. Он также уехал в сборную Польши.

После 16 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. В следующем туре "железнодорожники" на выезде сыграют с "Тамбовом". Матч состоится 22 ноября.

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