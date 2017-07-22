"Локомотив" опубликовал информацию о состоянии здоровья Ари

Пресс-служба московского "Локомотива" продолжает информировать общественность о состоянии здоровья бразильского форварда Ари.

"В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В ближайшие несколько дней определить точный объём травмы не представляется возможным. Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит" - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "железнодорожников".

Напомним, что Ари травмировался в ходе матча с ЦСКА в результате столкновения с хавбеком армейцев Александром Головиным. | http://soccernews.ru