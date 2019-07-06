"Локомотив" опубликовал победное видео из раздевалки

Теги локомотив москвафедор смоловалексей миранчук

"Локомотив" опубликовал победное видео из раздевалки

Сегодня, 6 июля, "Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России (3:2). В своем твиттере московский клуб опубликовал видео, на котором "железнодорожники" празднуют победу.

В составе победителей голами отметились Федер Смолов, открывший счет в матче, и Алексей Миранчук, оформивший дубль.

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