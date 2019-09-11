"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов

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"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов

Тренерский штаб "Локомотива" во главе с Юрием Сёминым определился с заявкой команды для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Вратари: Маринато Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков; 

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило Серкейра, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия;

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбус; 

Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Рифат Жемалетдинов.

Также семь футболистов включены в список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба - Илья Сухорученко, Михаил ЛысовНикита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков и Роман Тугарев.

Напомним, что "Локомотив" на групповом этапе ЛЧ сыграет с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

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