"Локомотив" опубликовал три видео из раздевалки после победы в Кубке России

Московский "Локомотив" показал, что происходило в раздевалке команды после победы над "Уралом" в финальном матче Кубка России.

"Железнодорожники" поделились с болельщиками сразу тремя видеороликами.

Напомним, что "Локомотив" стал восьмикратным обладателем Кубка России, ещё два трофея команда брала во времена СССР. Это рекорд турнира.

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