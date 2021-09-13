"Локомотив" опубликовал яркий проморолик  к Лиге Европы (видео)

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"Локомотив" опубликовал яркий проморолик  к Лиге Европы (видео)

Пресс-служба "Локомотива" в официальном ютуб-канале опубликовала проморолик к старту команды в Лиге Европы.

"Мы стали сильнее и увереннее в себе. Мы ставим максимальные задачи. Мы готовы. Мы — московский "Локомотив»!" — говорится в описании ролика.

"Локомотив" сыграет в группе Е вместе с французским "Марселем", итальянским "Лацио" и турецким "Галатасараем". Первый матч "железнодорожники" проведут 16 сентября на своем поле с "Марселем".

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