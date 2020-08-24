"Локомотив" опубликовал заявление о травмах Баринова, Миранчука и Живоглядова
Московский "Локомотив" обнародовал информацию о травмированных игроках команды.
Пресс-служба "железнодорожников" подтвердила, что полузащитник Дмитрий Баринов выбыл надолго из-за разрыва крестообразной связки колена. Ему предстоит операция.
Диагнозы хавбека Алексея Миранчука и защитника Дмитрия Живоглядова клуб не назвал. Что касается сроков восстановления, то оба вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.
"Локомотив" по итогам четырёх туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий соперник - "Ахмат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
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|16
|Крылья Советов
|23
|22