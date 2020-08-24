"Локомотив" опубликовал заявление о травмах Баринова, Миранчука и Живоглядова

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"Локомотив" опубликовал заявление о травмах Баринова, Миранчука и Живоглядова

Московский "Локомотив" обнародовал информацию о травмированных игроках команды.

Пресс-служба "железнодорожников" подтвердила, что полузащитник Дмитрий Баринов выбыл надолго из-за разрыва крестообразной связки колена. Ему предстоит операция.

Диагнозы хавбека Алексея Миранчука и защитника Дмитрия Живоглядова клуб не назвал. Что касается сроков восстановления, то оба вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.

"Локомотив" по итогам четырёх туров занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий соперник - "Ахмат".

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