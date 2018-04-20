"Локомотив" оштрафовал Денисова на миллион за оскорбительную надпись

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов наказан штрафом за оскорбление допинг-офицера.

"Во время допинг-тестирования 16 апреля на базе "Локомотива" Денисов оскорбил инспектора допинг-контроля, оставив грубую надпись в протоколе. Все, что произошло, абсолютно недопустимо, и Российский футбольный союз с руководством "Локомотива" очень оперативно отреагировали на это происшествие. Футболист был оштрафован на один миллион рублей. Также, как мне сказали, он будет вынужден пропустить одну из ближайших игр", - рассказала гендиректор РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В этом сезоне 33-летний Денисов провел за "Локомотив" 36 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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