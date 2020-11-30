"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play

Из-за нарушения регламента УЕФА Return to play московский "Локомотив" оштрафован на крупную сумму. Об этом сообщает "СЭ".

По данным источника, клуб наказан за нарушение "антиковидного" регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча ЛЧ. Сумма штрафа - 5 тыс. евро.

Если "Локомотив" снова нарушит данный регламент, трибуны клуба могут быть закрыты.

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