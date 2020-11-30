"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
Из-за нарушения регламента УЕФА Return to play московский "Локомотив" оштрафован на крупную сумму. Об этом сообщает "СЭ".
По данным источника, клуб наказан за нарушение "антиковидного" регламента зрителями (социальная дистанция и отсутствие масок) нижнего яруса южной трибуны во время домашнего матча ЛЧ. Сумма штрафа - 5 тыс. евро.
Если "Локомотив" снова нарушит данный регламент, трибуны клуба могут быть закрыты.
А еще: Главный тренер "Зальцбурга": "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету"| http://soccernews.ru
главное
-
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
-
Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев
-
У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"
-
Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити"
-
Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико"
Лента новостей
-
Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии
-
Симеоне высказался о состоянии Суареса
-
"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне
-
Д. Комбаров: "Устройте Дзюбе и Соболеву баттл или челлендж, пусть выяснят, кто техничнее"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Ротором"
-
"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
-
Стало известно, кто обслужит матч "Брюгге" - "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
-
"Лестер" в домашнем матче АПЛ проиграл "Фулхэму"
-
"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А
-
Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев
-
У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"
-
В "Тамбове" высказались о возможном срыве матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком"
-
Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити"
-
Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико"
-
Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента
-
ПСЖ подписал контракт с 18-летним воспитанником
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету"
-
Зидан высказался о травме Азара
-
"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"