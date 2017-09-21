"Локомотив" основным составом уступил "Крыльям Советов" и вылетел из кубка

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"Локомотив" основным составом уступил "Крыльям Советов" и вылетел из кубкаСегодня в рамках 1/16 финала кубка России самарские "Крылья Советов" дома с минимальным преимуществом обыграли московский "Локомотив".

"Крылья Советов" - "Локомотив" - 2:2, доп. вр. - 1:0

Голы: Башкиров, 52 - 1:0, Ал. Миранчук, 76 - 1:1, Пейчинович, 84 - 2:1 (автогол), Кверквелия, 90+2 - 2:2, Кленкин, 108 - 3:2.

"Крылья Советов": Конюхов, Зотов, Таранов (Чочиев, 101), Надсон, Немчанинов (Ланин, 75), Башкиров, Мияйлович, Ткачук, Кленкин, Зинков, Корниленко (Самодин, 63).

"Локомотив": Медведев, Ротенберг (Рыбусь, 56), Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов, Тарасов, Фернандеш (Ал. Миранчук, 46), Ан. Миранчук, Лысов, Эдер.

Напомним, ранее из кубка вылетела "Уфа". | soccernews.ru

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