"Локомотив" отдал Жалолиддинова в аренду в клуб РПЛ

Узбекистанский полузащитник "Локомотива" Жасур Жалолиддинов стал игроком "Тамбова", сообщает официальный сайт московского клуба.

"Тамбов" арендовал футболиста до лета 2021 года. Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года за "Бунедкора". Российский клуб заплатил бывшему клубу футболиста 100 тысяч евро. При этом услуги агентов обошлись "железнодорожникам" еще в 900 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Жалолиддинов не провел за "Локомотив" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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