"Локомотив" отдал Жалолиддинова в аренду в клуб РПЛ
Узбекистанский полузащитник "Локомотива" Жасур Жалолиддинов стал игроком "Тамбова", сообщает официальный сайт московского клуба.
"Тамбов" арендовал футболиста до лета 2021 года. Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом 2020 года за "Бунедкора". Российский клуб заплатил бывшему клубу футболиста 100 тысяч евро. При этом услуги агентов обошлись "железнодорожникам" еще в 900 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 18-летний Жалолиддинов не провел за "Локомотив" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Игроки "Локомотива" устроили для Зе Луиша живой коридор. | http://soccernews.ru
главное
-
Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021
-
Заразившийся коронавирусом Роналду контактировал с игроками сборной Португалии
-
ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче
-
Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда
-
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Лента новостей
-
"Торпедо" без Игнашевича разгромило "Динамо-Брянск"
-
В "Локомотиве" сообщили результат теста Гильерме на коронавирус
-
РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2020 года
-
Латвия опозорилась в матче Лиги наций против Мальты
-
Арсен Венгер рассказал, почему он так и не возглавил "Реал"
-
"Локомотив" отдал Жалолиддинова в аренду в клуб РПЛ
-
Молодежная сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2021
-
Новичок "Барселоны" назвал Месси лучшим игроком в мире
-
"Крылья Советов" обыграли "Спартак-2" в матче ФНЛ
-
Тьяго Алькантара отказался перейти в "Барселону"
-
Валерий Газзаев высказался о выходе молодежки на Евро-2021
-
Агент Джорджевича: "По предложению "Урала" мы пока подождем, все решится в ближайшие дни"
-
Девушка Роналду поддержала игрока, заразившегося коронавирусом
-
Семин вспомнил, как впервые в жизни напился алкоголя
-
Молодежная сборная России переиграла Латвию и гарантировала себе путевку на Евро-2021
-
В "Лионе" выявлено семь случаев заражения коронавирусом
-
Уткин: "Роналду выиграл в лотерею коронавирус"
-
Заразившийся коронавирусом Роналду контактировал с игроками сборной Португалии
-
ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче
-
Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда