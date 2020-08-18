"Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова

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"Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова

Новичок Ла Лиги "Уэска" хотела арендовать нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова, но получила отказ, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, российский клуб больше не собирается отдавать игрока в аренду, а согласен только на полноценный трансфер.

Напомним, что во второй половине минувшего сезона 30-летний Смолов выступал за "Сельту" на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил два гола. Испанцы хотели выкупить форварда, но не смогли договориться с "Локомотивом", который оценил его в восемь миллионов евро. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Смолов ведёт переговоры с клубами из трёх стран. | http://soccernews.ru
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