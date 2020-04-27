"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"

Теги локомотив москваэусебио ди франческо

"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"

Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо мог стать главным тренером московского "Локомотива", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, агенты итальянского специалиста предлагали услуги своего клиента российскому клубу. Впрочем, "железнодорожники" склонились к варианту с сербом Марко Николичем, который станет преемником нынешнего наставника клуба Юрия Семина.

50-летний Ди Франческо тренировал "Рому" с 2017 по 2019 годы и выходил с клубом в полуфинал Лиги Чемпионов. Также он работал с "Виртусом Ланчано", "Пескарой", "Лечче", "Сассуоло" и "Сампдорией".

Не пропустите: Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе

Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов