"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"
Бывший главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо мог стать главным тренером московского "Локомотива", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, агенты итальянского специалиста предлагали услуги своего клиента российскому клубу. Впрочем, "железнодорожники" склонились к варианту с сербом Марко Николичем, который станет преемником нынешнего наставника клуба Юрия Семина.
50-летний Ди Франческо тренировал "Рому" с 2017 по 2019 годы и выходил с клубом в полуфинал Лиги Чемпионов. Также он работал с "Виртусом Ланчано", "Пескарой", "Лечче", "Сассуоло" и "Сампдорией".
Не пропустите: Стала известна зарплата Николича в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
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|Тамбов
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|13
|Оренбург
|22
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|14
|Рубин
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|15
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|22
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