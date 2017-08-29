"Локомотив" отказался от подписания Дзюбы и Караваева

Теги локомотив москваартём дзюбавячеслав караваев

"Локомотив" отказался от подписания Дзюбы и Караваева

Московский "Локомотив" не будет этим летом подписывать нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу и защитника "Спарты" Вячеслава Караваева.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее решение было принято на заседании совета директоров "железнодорожников".

Отмечается, что в клубном бюджете нет денег на покупку новых футболистов.

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