"Локомотив" отказался от подписания Нойштедтера

Бывший полузащитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер мог оказаться в другом столичном клубе - "Локомотиве".

По информации "Чемпионата", на фоне серьёзной травмы Дмитрия Баринова "железнодорожникам" предложили услуги 32-летнего футболиста.

Впрочем, "Локо" подписывать Нойштедтера не захотел, даже несмотря на его статус свободного агента. Приоритет вице-чемпиона РПЛ - хавбек "Химок" Александр Трошечкин.

Напомним, что в сферу интересов "красно-зелёных" также входит Игорь Коновалов из "Рубина".

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