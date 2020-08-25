"Локомотив" отказался от подписания Нойштедтера

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"Локомотив" отказался от подписания Нойштедтера

Бывший полузащитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер мог оказаться в другом столичном клубе - "Локомотиве".

По информации "Чемпионата", на фоне серьёзной травмы Дмитрия Баринова "железнодорожникам" предложили услуги 32-летнего футболиста.

Впрочем, "Локо" подписывать Нойштедтера не захотел, даже несмотря на его статус свободного агента. Приоритет вице-чемпиона РПЛ - хавбек "Химок" Александр Трошечкин.

Напомним, что в сферу интересов "красно-зелёных" также входит Игорь Коновалов из "Рубина".

Не пропустите: "Локомотиву" предложили бывшего полузащитника "Зенита". | http://soccernews.ru
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