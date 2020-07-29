"Локомотив" отказался от трансфера Александра Кокорина

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который выступал за "Сочи" на правах аренды, не перейдет в московский "Локомотив", сообщает Sport24.

По сведениям источника, трансферный комитет "железнодорожников" не одобрил идею с подписанием футболиста.

Ранее сообщалось, что Кокорин хочет подписать трехлетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Форвард провел 10 матчей и забил семь голов. Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом и он станет свободным агентом. Интерес к Кокорину проявляют "Спартак", "Динамо", "Сочи" и "Рубин".

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