"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков не перейдет в московский "Локомотив", сообщает Telegram-канал "Мутко против".
По данным источника, футболист пытался перейти в московский клуб с помощью чиновника Аркадия Дворковича, но руководство "железнодорожников" даже не стало обсуждать его кандидатуру.
33-летний Глушаков ранее играл за "Локомотив" с 2005 по 2013 годы. Сейчас он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также Глушаков играл за "Нику", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат".
Не пропустите: "Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"
-
Набабкин перенес операцию на колене
-
Отец Месси отправился на встречу с Бартомеу
-
Агент: "Тиль хочет уйти из "Спартака"
-
Де Йонг высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
Экс-игрок "Спартака" Глушаков продемонстрировал кулинарные способности
-
Неймар зовет Суареса в ПСЖ
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"
-
Пора в НБА: Артем Дзюба забил сверхдальний 3-очковый бросок
-
"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
-
Тренер "Аталанты" прокомментировал трансфер Алексея Миранчука
-
АЕК Карреры и "Рига" Кононова узнали соперников в Лиге Европы
-
"Локомотив" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
"Арсенал" усилился бразильским защитником
-
"Бавария" не может договориться по трансферу Перишича
-
Николай Комличенко забил гол ударом из-за ворот
-
РФС наказал тренера "Краснодара" за аплодисменты арбитру
-
Тульский "Арсенал" близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
"Урал" подписал скандинавского защитника
-
"Спартак" зимой отказался от трансфера чемпиона мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22