"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

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"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков не перейдет в московский "Локомотив", сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По данным источника, футболист пытался перейти в московский клуб с помощью чиновника Аркадия Дворковича, но руководство "железнодорожников" даже не стало обсуждать его кандидатуру.

33-летний Глушаков ранее играл за "Локомотив" с 2005 по 2013 годы. Сейчас он является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб бесплатно. Также Глушаков играл за "Нику", СКА, "Звезду", "Спартак" и "Ахмат".

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