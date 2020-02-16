"Локомотив" отказался от трансфера нападающего сборной Италии

"Локомотив" мог приобрести итальянского нападающего "Шанхай Шеньхуа" Стефана Эль-Шаарави, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, агенты футболиста вышли на руководство московского клуба, но получили отказ. "Локомотив" был готов только на аренду форварда, а китайский клуб настроен только на продажу.

Эль-Шаарави перешел в "Шанхай Шеньхуа" летом 2019 года за 16 миллионов евро. В составе клуба из Китая 27-летний нападающий провел 13 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Дженоа", "Падову", "Милан", "Монако" и "Рому". За сборную Италии сыграл 25 матчей и забил четыре мяча.

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