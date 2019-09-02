"Локомотив" отказался продавать "Зениту" братьев Миранчуков за 45 миллионов евро

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"Локомотив" отказался продавать "Зениту" братьев Миранчуков за 45 миллионов евро

Питерский "Зенит" не теряет надежд купить полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что "сине-бело-голубые" предложили за братьев 45 миллионов евро, но "железнодорожники" ответили отказом.

Во-первых, московский клуб понимает, что найти замену Миранчукам будет очень сложно, особенно если речь идёт об игроках с российским паспортом. Во-вторых, категорически против подобной сделки выступил главный тренер команды Юрий Сёмин. В третьих, "Локомотив" и так сможет заработать 40-50 миллионов евро в случае попадания в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Алексея Миранчука оценивается в 15 миллионов евро, а Антона - в 16 миллионов.

Оба 23-летних футболиста связаны с "Локомотивом" контрактами до лета 2021 года.

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