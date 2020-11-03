"Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1. Счет открыл Хосе Хименес, но вскоре равновесие восстановил Антон Миранчук.

"Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице группы А, "Локомотив" по-прежнему занимает третью позицию.

"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания - 1:1 (1:1)

Голы: Хименес, 18 - 0:1, Миранчук, 25 (с пенальти) - 1:1

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Райкович, Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Миранчук, Живоглядов, Зе Луиш, Смолов (Жемалетдинов, 64).

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Триппьер, Лоди, Эррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Льоренте (Витоло, 69; Торрейра, 78), Жоау Феликс, Суарес.

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